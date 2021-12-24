台灣師範大學科技與工程學院院長高文忠獲選IEEE消費電子科技學會 (IEEE Consumer Technology Society CTSoc) 2023至2024年度總裁，躋身為該學會成立以來，首位台籍最高領導人，也是過去幾十年，極少數能夠獲選為IEEE下轄學會總裁的台灣教授。大幅提升台灣在消費電子科技領域的國際能見度和影響力。

高文忠自2004年加入台師大，延續過去在工研院與產業界的服務精神，長期致力於消費電子科技領域研究，學術研究成果已獲得全球學術界認同，從2017年起，開始服務IEEE CTSoc理事會，曾任會員副總裁、國際事務副總裁等要職，目前擔任出版副總裁。

成立於1963年的IEEE為全球最大電機電子工程學會組織，現有來自170國的42萬多名會員，外加12萬名學生會員，依領域分為46個專業學會，CTSoc則為消費電子科技領域中最權威的專業學會，其授予各項相關學術獎勵，包含IEEE Fellow提名、IEEE 傑出講座、各項論文貢獻獎，並與消費電子龍頭公司SONY共同頒發的IEEE Masaru Ibuka Award消費電子獎。另外也發行三項SCI旗艦學術期刊、舉辦各式學術競賽和產學活動，目前在多國有眾多分會，影響力遍及全球各地。

高文忠為台灣從事電泳顯示科技(電子紙)領域研究的先驅之一，自2001年起開發相關技術，也是台灣第一家電子紙新創公司SiPix Technology Inc.的共同創辦人之一。2004年加入台師大，帶領系統晶片實驗室研究團隊，持續與工研院及產業界進行合作，掌握驅動控制晶片的關鍵技術，打造可彎曲摺疊、易攜帶的軟性電子紙，在電子紙晶片系統設計領域揚名國際。

高文忠於2019年獲選為IEEE Fellow，經審查委員會的嚴格把關，以不到千分之一的提名率，被認可為世界上最具卓越貢獻的研究者之一。2021年美國史丹佛大學公布「全球前2％頂尖科學家」，其中終身科學影響力排行榜（1960-2020），高文忠也名列其中，備受國際肯定。

除了學術研究成果豐碩，高文忠近幾年也積極參與國際學術組織服務，曾擔任七次IEEE年度國際研討大會主席，亦擔任學會內的會士審查委員會 (Fellow Evaluation Committee)成員與主席。自2021年起任職CTSoc出版副總裁，重新改組旗下三個SCI頂尖期刊編輯團隊，以公開透明方式選任優秀旗艦期刊主編，精進期刊內容品質，深獲好評。

2014年他創辦國際研討會IEEE International Conference on Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-Taiwan)，成為全世界消費電子科技領域前三大研討會之一，展現台灣消費電子科技的學術能量。2020年獲邀主持CTSoc每年在拉斯維加斯舉辦之旗艦研討會IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)，也是首位台籍教授站上此重要學術舞台，發揮學術及行政影響力，促進各國專家學者交流。

高文忠表示，很榮幸得到CTSoc學會執委會與理事會的支持與肯定。然而他認為：這次能夠在國際組織內獲得支持與肯定，晉升學會總裁要職，是因為過去多年，台灣團隊成功辦理各項 IEEE CTSoc 活動，讓 CTSoc的執委會與理事會成員能夠放心，所以，這次能夠出線，不是個人的努力，而是因為台灣人是可信任的。他也期許自己任內能透過虛實整合形式，讓學會在疫情期間能保持高水準的國際研討會以及出版期刊，並且自我期許在學術領域擁有一些成果後，更要對國際學術組織有所貢獻，發揮自身影響力，讓世界看見台灣在消費電子科技領域的堅強實力。