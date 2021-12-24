JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，貴賓雲集。（鄧博仁攝）

主廚為前菜淋上義大利特級初榨橄欖油，香氣四溢。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，貴賓雲集。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，第一道主菜。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，第二道主菜。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴。Pasta。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN與線上選物品牌ANJESS聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，甜點。（鄧博仁攝）

ANJESS的創辦人Angela（右）與Jamei Chen創辦人陳季敏（左），聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，分享給大家「生活不一定要快，但一定要好」，午宴中立法委員高金素梅（中）出席。（鄧博仁攝）

ANJESS的創辦人Angela（右）與Jamei Chen創辦人陳季敏（左），聯手舉辦義大利花園午餐饗宴，分享給大家「生活不一定要快，但一定要好」是ANJESS與Jamei Chen 的生活哲學。這次邀請道地的義大利餐酒館結合ANJESS的產品共同在Jamei Chen另空間體驗美學慢活的哲學。（鄧博仁攝）

JAMEI CHEN品牌旗下另空間迎來2021年末最後一場品牌活動，以「義大利花園午餐饗宴」為主題，由道地的義大利餐酒館結合線上選物品牌ANJESS，與品牌好友一同細品精心挑選的美食醬料系列產品，為即將到來的耶誕節增添慢活美學概念。

義大利以美食揚名世界，其「慢食運動」已推廣已久，而後才有「慢活」名詞出現，期望人們放慢生活步調，慢慢的品嚐食物與生活的美好。義大利人用餐時間約3至4小時，精緻醬料是襯托美食的最重要元素，本活動則由義式主廚為賓客以ANJESS精選之生活醬料搭配美食逐一呈現。從迎賓飲料搭配秘傳甘甜的西西里經典珍珠柑果醬、前菜搭配義大利特級初榨橄欖、濃郁香甜的比利時皇家甜菜根醬、頂級釀製的摩德納25年經典巴薩米克陳醋，主菜搭配清爽新鮮的比利時小黃瓜果醋、飯後甜點則是酸甜濃郁的比利時芒果＆百香果果醬、及飲品為有機爽口的比利時萊姆果醋。在在都是最費時傳統的釀製工法，以新穎的巧妙搭配，展現自然健康的慢活美食哲學。

「生活不一定要快，但一定要好」是JAMEI CHEN與ANJESS共同的生活概念。JAMEI CHEN則為推廣生活美學，將持續跨界邀請各界品牌好友，一同在另空間創造與分享更多美的生活體驗。