晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁今(24)日出席活動時表示，明年晶圓代工產能絕對不夠，持續供不應求，價格也將再陸續調漲，公司毛利率可望衝破50%。

近日外資持續出具報告，預期半導體產業2023年恐供過於求，黃崇仁今日再度重申，產能絕對不夠，不是外資報告講的那樣；黃崇仁日前已抨擊外資，指「國內三大晶圓代工廠產能都滿載，合約、訂單這麼明確，分析師根本搞不清楚」。

近來有同業明年第一季持續調漲報價的傳言，黃崇仁表示，力積電晶圓代工漲價幅度跟同業差不多，其中邏輯產能最吃緊，隨著漲價效益持續，明年營收可望逐季墊高，毛利率挑戰5成。

力積電受惠晶圓代工供不應求以及漲價效應，前三季營收458.6億元，毛利率39%，稅後淨利98.9億元，每股淨利3.07元。其中，第三季營收172.9億元，毛利率43.5%，稅後淨利44.1億元，單季每股淨利1.3元。

隨著第四季產業績旺，法人估單季獲利再向上，今年每股淨利有望挑戰4.5元；明年隨著市場需求仍強勁，以及漲價效應，營運可望續揚。

力積電先前指出，目前看市場需求持續強勁，預期產業榮景可持續二到三年，邏輯部分，客戶有簽訂三年長約，記憶體方面，客戶簽訂二年長約，因此未來二年到三年營運還會穩健走揚。

力積電旗下銅鑼新廠，預計2022年下半年進駐新機台，2023年將開始有營收貢獻，預計2024年將會新增3萬5千片到4萬片的月產能，成為力積電將來營運成長的新動能。