寶雅（5904）全台門市彩妝占比逐年擴大，年底因應耶誕、跨年需求，再度引進韓國、泰國等四彩妝品牌進櫃，包括韓國KARADIUM、Lilybyred、泰國Cathy Doll 凱蒂娃娃，以及J lin獨家日常粉撲，在無法出國、免代購等貨下，可透過線上線下採買，預計可望再推升彩妝業績4-5％增長。

全台275家寶雅門市觀察發現，近期韓國人氣討論話題「白開水妝容」跟「低飽和眼影」，打造出若有似無、微瑕疵又帶點自然的微妝感已然成趨勢，BLACKPINK泰籍成員Lisa，更是帶領美妝流行下殺出一條泰國混血妝，KARADIUM的Movie Queen系列，是聖誕節主打秘密武器，包括唇釉採用霧面，電眼防水性讓夜晚不脫妝等可滿足派對需求。

至於Lilybyred則是以雙頭眉筆刷頭設計為名，泰國彩妝品牌Cathy Doll 凱蒂娃娃，10色眼影盤、隨身蜜粉內盒愛心粉撲等，均有不少小心機設計，成為平價送禮首選。

寶雅受到疫情影響，前三季營收、獲利皆受衝擊，隨著疫情趨緩，目前11月營收已回復增長2.2％，累計前11月營收趨近與去年同期持平，達158億元，其中營收貢獻前三大業種分別是家用18％、保養品15％、彩妝14％，廣義化妝品專櫃貢獻達29％穩占第一，相對毛利穩住，此次新引進更多款彩妝品，有助推升彩妝業績再增長。

寶雅日前海外法說同時宣佈，明年包括寶雅、寶家全台展店數計50家，其中寶雅擬開至320家、寶家開至54家，合計約374家店，且透過線上線下OMO擴大會員數。