路透引述消息人士說法指出，英特爾與義大利正加緊談判，討論建造一座價值約80億歐元（約90億美元）的先進半導體封裝廠。
為避免再現晶片荒，英特爾未來十年擬投入800億歐元在歐洲打造先進製造產能，此交易若確立，意即義大利將占這家美國晶片巨擘在歐投資的10％。
先前有知情人士向路透表示，投資額約在40億到80億歐元之間。
英特爾表示，與歐洲多國政府領導人進行建設性的投資對話，但不願透露細節。
根據路透先前報導，歐洲最大經濟體德國是英特爾歐洲超級晶圓廠的首選地點，法國也在考慮當中。
路透引述消息人士說法指出，英特爾與義大利正加緊談判，討論建造一座價值約80億歐元（約90億美元）的先進半導體封裝廠。
為避免再現晶片荒，英特爾未來十年擬投入800億歐元在歐洲打造先進製造產能，此交易若確立，意即義大利將占這家美國晶片巨擘在歐投資的10％。
先前有知情人士向路透表示，投資額約在40億到80億歐元之間。
英特爾表示，與歐洲多國政府領導人進行建設性的投資對話，但不願透露細節。
根據路透先前報導，歐洲最大經濟體德國是英特爾歐洲超級晶圓廠的首選地點，法國也在考慮當中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。