路透引述消息人士說法指出，英特爾與義大利正加緊談判，討論建造一座價值約80億歐元（約90億美元）的先進半導體封裝廠。

為避免再現晶片荒，英特爾未來十年擬投入800億歐元在歐洲打造先進製造產能，此交易若確立，意即義大利將占這家美國晶片巨擘在歐投資的10％。

先前有知情人士向路透表示，投資額約在40億到80億歐元之間。

英特爾表示，與歐洲多國政府領導人進行建設性的投資對話，但不願透露細節。

根據路透先前報導，歐洲最大經濟體德國是英特爾歐洲超級晶圓廠的首選地點，法國也在考慮當中。