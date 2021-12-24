台灣高人氣YouTuber Pan Piano（小p的音樂工房），以不露臉的方式，搭配性感的COSPLAY裝扮來彈琴爆紅，成功吸引國內外粉絲，頻道擁有近300萬粉絲，然而日前她的頻道疑似遭到外國版權蟑螂盯上，突然宣布「頻道可能會在數日後遭到停用」，所幸今(24日)她又宣布好消息。

Pan Piano 23日表示自己接連收到越南J字母開頭公司的多支版權申訴，儘管已經將相關影片下架，也主動聯繫對方溝通，對方還是堅持要他們支付權利金，由於已經收到3個版權警告，導致她無法上傳影片，雙方一來一往之下，Pan Piano只好先做最壞的打算，向粉絲宣布頻道可能即將被關閉。

消息曝光，網路上一片哀號，所幸不到一天，Pan Piano帶著好消息回來，向粉絲們表示：「我是小P。非常謝謝YouTube官方迅速的處理，目前頻道功能已恢復正常。也非常謝謝大家的支持與建議！小P一直都有關注大家的留言。詳細狀況整理完後會立即通知大家。」

不少網友都興奮表示，「世界的善良與正義回來了」、「沒事就好，可惡的蟑螂，差點引發世界大戰」、「太棒啦～～學鋼琴囉」、「沒了小p都沒精神了」、「恭喜了！知名度高鬧上新聞YT才處理，希望YT也善待其他創作者」、「有小P就能聚人心」、「真是太好了，期待妳更多精彩的演出」。