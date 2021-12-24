蔡英文總統在民進黨中常會下令，指示儘速修正《地方制度法》，讓新竹縣市合併升格，以解決各縣市地位與資源不對等的現況，引發軒然大波，對於民進黨欲強渡關山，國民黨群起大酸「英人設市」，國民黨立委溫玉霞說，蔡英文著眼於2022選戰，不顧是非、硬幹到底，把文明法則拋在腦後。

蔡英文日前在臉書呼籲儘速修法讓新竹縣市合併升格，引起國民黨不滿，台北市議員王鴻薇在底下留言，痛批「明明就是英人設市，大家心知肚明」，國民黨文傳會副主委林家興指出，民進黨只修改《地方制度法》，其背後是為了一黨一人之私來「英人設市」，質疑民進黨為新竹市長林智堅找出路。

國民黨立委溫玉霞也在臉書以「英人設市」為題發文，她說，民進黨正向威權之路大步邁進，四大公投勝出後，隨即敲定縣市合併，更將所有公務預算從各委員會抽出逕付二讀。

溫玉霞說，民進黨團還計畫在今天闖關「地方制度法修正案」，甚至不排除逕付二讀，由現行的「6都」改為「9都」，拉彰化縣升格，以分散新竹縣市合併升格的輿論壓力，再加入嘉義縣市與雲林縣合併升格，一次收回2個國民黨執政縣。

溫玉霞批評，蔡英文此舉當然是著眼於2022年的選戰，大家都能一眼看透，但是民進黨卻完全不顧是非，硬幹到底，一心一意追求壟斷所有權力，把文明法則拋在腦後。

溫玉霞表示，民進黨因為林智堅任期即將屆滿，而不顧國土規劃的整體性、長遠性和合理性，為他謀劃選區，因一人之利和一黨之私，不考量統籌款分配、地方財政紀律、原合併縣市負債，以及未獲合併縣市更加邊陲化的可能，將形成富區愈富，貧區更貧，後遺症可以說影響深遠，絕非台灣之福。

溫玉霞舉例，先進國家多數都只設置1到3個直轄市，比如日本的東京、大阪、京都；英、法的倫敦、巴黎；美國雖有紐約、洛杉磯等超級大城市，卻一個直轄市也沒有。她說，台灣不過2300萬人口，從原本的北、高二市增至6都，已經失衡了，現在還要增加到9都，難道不怕淪為國際笑話？