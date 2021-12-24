闊別4年多，五月天將重返高雄連開4場演唱會，對於為何這麼久沒來？有一說是因為2013年底世運主場館的跨年場，五月天所屬的相信音樂為了放煙火，竟有女經理涉嫌變造高巿府新聞局的行政協助內簽，經緩起訴1年才脫身。

相信音樂2013年12月31日在高雄世運主場館舉辦五月天2014「Just Rock It」無限放大版演唱會，因沒場地同意書不能放煙火，當時負責行政統籌的女經理竟涉嫌變造新聞局的行政協助內簽，向主管煙火施放的消防局申請。

據了解，當年新聞局將原本9項說明、共計4頁的內簽掃描成電子檔，以E-mail發送給女經理，但女經理明知未獲世運主場館主管機關高雄巿體育處（現為運動發展局）同意，且新聞局內簽屬公文書，卻涉嫌以剪貼方式變造。

女經理在2013年12月間收到新聞局內簽的E-mail後，在公司內將電子檔印出來，再以剪貼方式，將內簽裁成1頁，把說明欄的說明3至說明9刪掉，再將變造後的內簽掃描成電子檔寄給舞台及煙火特效公司，向消防局申請放煙火。

全案經高雄地檢署檢察官指揮偵辦後，另查出演唱會的短台搭建要經高巿府工務局同意，女經理則如法炮製，行使偽造內簽。因涉犯偽造文書，在檢方偵辦時坦承犯行，於2015年4月獲緩起訴處分1年，並向公庫支付8萬元。

不過2015年後，五月天在2016、2017年都曾登上世運主場館開唱，看來不受2013年跨年的偽造文書一案影響，今年則是闊別4年後，重返高雄開唱，還要陪五迷跨年，但為了放煙火，竟涉嫌行使變造公文書，仍留下黑歷史。