元宇宙火熱，但特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)卻大潑冷水，直指，元宇宙目前看起來就是個「行銷流行語」(marketing buzzword)，是個噱頭並非現實，對此，宏達電(2498)董事長王雪紅今日偕同夫婿陳文琦出席威盛(2388)聖誕感恩活動時回應指出，「對特斯拉執行長馬斯克非常尊敬，尤其是SPACEX實在太棒」，相信世界上很多東西都是需要每個人夢想。

元宇宙題材正夯，堪稱2021爆紅科技用語，只是，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)卻大潑冷水，直言，元宇宙目前看起來，基本上就是個「行銷流行語」、只是噱頭而非現實，王雪紅表示，對特斯拉執行長馬斯克非常尊敬，尤其是SPACEX實在太棒，相信每個人都有他專精的東西，世界上很多東西都是需要每個人夢想。

王雪紅表示，對元宇宙非常有信心，絕對是勢在必行的科技發展，宏達電佈局已經很久，看好透過科技加上人文就會釋放夢想，創造出很豐盛的內容，慶幸自5~6年就開始布局VR(虛擬實境)，可以提供360度的體驗，不僅是這樣，也可以連結電話、PC甚至其他終端。

王雪紅進一步表示，在元宇宙的世界裡面，可以帶來給人類正面的內容，相信技術都是一體兩面，希望大家一起享受元宇宙，也可以激勵宏達電做出益處的內容。

今年元宇宙話題大行其道，也使得王雪紅在第四季掀起的一波強勁漲勢，與元宇宙關係最為直接的宏達電(2498)，主打進入元宇宙敲門磚的VIVE FLOW也號稱將會是宏達電自VIVE上市以來，賣得最好的產品。

宏達電股價自10月15日發表新產品VIVE FLOW，股價自10月14日收盤在34.05元後一路勁揚，期間更一度站上90元大關，堪稱飆股。