呂秀蓮公開給文在寅釋放朴槿惠信件。（翻攝）

呂秀蓮公開給文在寅釋放朴槿惠信件。（翻攝）

南韓法務部於今天宣布特赦前總統朴槿惠。前副總統呂秀蓮12月15日親函南韓總統文在寅，籲請釋放朴前總統；呂秀蓮公布信件全文，並公開與朴槿惠妹妹的合照，除了敦促從速釋放朴槿惠。也邀請文在寅訪台。

大韓民國文在寅大統領閣下：

謹此表達我對您最近對台海安全的公開關切深致謝忱，也表達我對前總統朴槿惠閣下健康狀況的關切。

我是呂秀蓮，哈佛法學院畢業，曾任台灣副總統（2000~2008）。在此之前，我提倡女權主義和民主，為此被監禁六年。2001年，我榮獲世界和平獎，也是 1930 年成立的「國際職業婦女協會」（IFBPW）的國際親善大使，該會在世界各地擁有130多個國家分會，韓國會與台灣會保持密切的姐妹情誼。

上個月我在韓國出版新書《東亞的危機與轉機》，書中討論到2017年朝鮮半島的核武危機，以及您如何帶領國家克服危機，以智慧維護和平的過程。我清楚地記得您在就職典禮上所說的話：「我空手進入青瓦台，也將空手離開！」多麼令人印象深刻的一段話！

韓國與台灣地緣相近，有著獨特的歷史宿命。1895年發生在漢城的政變最終導致台灣被割讓給日本，但 1950 年的韓戰阻止了中華人民共和國對台灣的軍事進攻。我認為韓國與台灣必須更緊密地合作，我在新書中闡述韓國、日本和台灣應建立「東亞金三角」的願景，因為我們三個鄰國都具有儒家思想、民主政治和高科技實力，以及共同的價值觀，我們可以也應該聯合起來，提升太平洋地區的柔性實力，孕育太平洋的柔性文明。

2001年，我主辦了「亞洲女性領導力論壇」，並在副總統辦公室接見八位韓國國會女性團員。當時朴槿惠女士表達亞洲眾多傑出女政治家的傑出領導令她深受啟發，決定回韓後努力更上一層樓。

正因如此，也因我曾是良心囚犯，所以我特別關注朴女士，對她被彈劾與判刑入獄深感難過。她已經在監獄裡度過許多年，健康狀況每況愈下。身為女權主義者與畢生的人權關懷者，我誠摯地敦促您從速釋放她。我相信您的仁慈會贏得所有關心人性與人權人士的讚賞及感恩。閣下自由及方便時，台灣人民歡迎您造訪台灣。