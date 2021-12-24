特力（2908）集團台灣零售事業今年在線上持續成長帶動下，前11月持續成長，HOLA特力和樂即時推出「智能選枕」居家線上檢測版，在年關將近，協助消費者快速精準挑選適合自己的枕頭過好年。

HOLA指出，不僅為檢測者推薦專屬枕頭，更依據身型、睡眠習慣、寢具材質，提供個人化好眠TIPS，還可透過HOLA一對一專人服務，且凡於寢具區單筆消費滿1000元現折100元，可累折；滿12000元再送原木質感漆金香氛蠟燭暖燈組，限量1200組；滿30000元則送正負零空氣清淨機，限量80台

特力集團台灣零售事業11月業績為14億9千萬元，主要受惠於雙十一購物節和振興五倍券的帶動下，消費者添購家俱和裝修的需求明顯成長，較去年同期增加6.4%。累計1-11月業績151億7千萬元，較去年同期成長1%，顯示台灣零售無論是實體還是線上通路的業績已經從疫情困境中反轉。

尤其是疫情期間，在家時間拉長，求好眠成為不少人日常議題；HOLA近兩年實體門市推出「智能選枕」服務，累積近4萬筆使用者選枕資料，「挑對枕頭」就有機會明顯改善睡眠品質， HOLA商品管理部副總經理蔡姍吟指出，HOLA智能選枕服務一舉解決消費者面對門市提供多達50款枕頭、卻不知從何挑起的困擾，也有效提升門市服務品質與能量，過往協助顧客挑選一顆適合自己的枕頭，需要花費約30分鐘；導入智能選枕服務後，所費時間不到以往一半。

「智能選枕系統」自2019年由HOLA與陽明物理治療所 共同研發，結合陽明物理治療師團隊臨床觀察與HOLA選枕大數據分析，協助消費者從不同款式枕型中，快速篩選出較適合個人身形與睡眠習慣枕頭，且透過大數據發現超過五成比例消費者習慣正側睡，進而推出兩側加高的U型枕，充分滿足消費需求，目前已陸續開發出16款枕頭。