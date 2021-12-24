桃園市消防局第一大隊迴龍分隊集體發揮創意，親手裝飾了一台耶誕消防雪橇車，在平安夜這天前進校園宣導並帶給學生嶄新的視覺感受。

大紅色的車體，外觀裝飾著閃亮亮的耶誕裝飾品，車上廣播還播放著耶誕歌曲，仔細看開車的還是位耶誕老公公。緩緩的開進校園，學生發出驚訝的表情。消防員也在耶誕節前夕來發放餅乾禮物給學生，也同時宣導火災的知識及應變、認識地震及安全守則、了解CPR及AED與逃生保命要領。最後，耶誕老公公把消防雪橇車構造一一介紹給學生認識，並讓學生與這台獨一無二的消防雪橇車合影拍照。

迴龍分隊長吳浚澤表示，隊員運用巧思將童話故事與防火防災宣導結合，並在耶誕節前夕透過不同方式讓學生思辨「禮物的意義」，希望學生可以從期待收禮物的孩子們，轉而成為有能力給予別人幸福的耶誕老公公，把愛傳出去，消防員火熱的心在寒冷的冬季給了學生一份溫暖的耶誕禮物。