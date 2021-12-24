普丁預言 未來30年內中國將取代美經濟龍頭地位

歲末年終，俄羅斯總統普丁預言，展望未來30年，中國將在每個經濟層面超越美國。他並預測，美國將失去在金融和貿易的主導地位。

據塔斯社（TASS）和「今日俄羅斯」（RT）23日報導，普丁在年終記者會中強調，如今就購買力平價（purchasing power parity，PPP）來說，中國的經濟已超越美國。他指出，到2035-2050年時，以一切標準來說，中國都將成為世上最重要的經濟體。

然而，他說，西方正設法削弱這全球人口最多的國家，並遏阻它的成長。例如，美國政界以中方侵犯人權為由，帶頭不參加2022年北京冬奧，就是設法確保中國無法從對手間嶄露頭角。普丁痛批，這決定是「不可接受並錯誤的」，而這是在設法限制中方的發展。

由於中俄和西方緊張關係升高，本月稍早普丁和中國大陸國家主席習近平舉行了視訊峰會。而雙方會談後，克宮透露，兩人已同意開發中俄金融系統，以減少對美國主導平台的依賴。此外，普丁說，中國是俄羅斯的頭號夥伴，彼此有十分信任的關係，而這也有助於雙方建立良好的商業關係。

另一方面，普丁說，中俄也在安全領域合作。他強調，中方部隊裝備了大量全球最先進的武器系統，而中俄甚至在共同研製某些高科技武器。