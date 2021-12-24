全球輸往大陸銷售的食品，自明年元旦起，所有海外食品製造、加工、貯存企業都必須向中國海關總署重新申請註冊編號，年營業額約1.5億至2億人民幣的金酒公司申請2次均遭駁回，引起未來可能無法登陸銷售的疑慮。金門縣長楊鎮浯今天中午透過直播呼籲各界不要將單純的事政治化，否則只會傷害金門，對金門沒有任何好處。

楊鎮浯開直播強調，金酒已在2天內取得申請所需要的文件，目前也已按照正常程序跟大陸海關總署正式提出申請。（金門縣府提供）

楊鎮浯透過臉書「躍動金門」直播說明，最近有很多關心金門的朋友和媒體一直在說「金酒輸入大陸好像有卡住了」事實上，它是分2個階段，第1個階段是在台灣內部要取得一些符合規格的證明文件，第2個階段才進入大陸去跟海關總署來申請，因為分工體制的關係，金酒在台灣端取得文件發生了一點困難，但在行政院還有食藥署的協助之下，金酒已在2天內取得申請所需要的文件，目前也已按照正常程序跟大陸海關總署正式提出申請。

針對金酒登陸申請註冊案引起一些疑慮， 楊鎮浯縣長今天開直播澄清和說明。（金門縣府提供）

楊鎮浯表示，這個事情本身其實非常單純，就是大陸針對全世界的食品跟飲料有一個新的申請辦法，包括馬祖酒廠、台灣菸酒在內，目前也都還在申請當中，是一個簡單的「商業行為」。

楊鎮浯強調，金門一直是在兩岸交流的最前線，針對這樣一個簡單的商業行為，希望各界不要把它政治化，甚至更多的政治化，否則只是傷害，對金門一點好處也沒有。

大陸涉台人士也指出，大陸已經宣布ECFA明年持續，不會隨意阻擋金酒公司進口，雖然涉及海關總署的問題比較複雜，目前兩岸又無官方協商管道，但只要提出合乎規定的文件，就可過關。

連日來，此事引起一些臆測，有人將它和大馬創作歌手黃明志《牆外》扯在一起，更有人指3年前金酒酒麴被帶往東北試釀，如今大陸已掌握金酒的「酒魂」，製成一樣口感的高粱酒，所以陸方將禁止金酒登陸，繪聲繪影引起議論。

縣府強調，這些胡亂臆測混淆視聽，對攸關鄉親福利的金酒營運，只會帶來負面的影響，希望謠言止於智者，莫再以訛傳訛，也請鄉親放心，一切作業都在穩定、有序進行中。