台北市警察局交通大隊宣布，明年元月3日起，鄭州路與西寧北路口設置北市首處「路口多功能交通違規科技執法設備」，汽機車駕駛行經該路口未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、占用機車停等區及未停讓行人，將以科技設備偵測取締。

警方考量鄭州路與西寧北路口銜接東西向重要幹道，車流量相當龐大，且近年成為北市事故發生前3大路口，肇事原因以側撞為大宗。

交大執法組長黃孝勳指出，針對鄭州路與西寧北路口「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「占用機車停等區」及「車輛未停讓行人」的違規車輛，運用科技設備偵測取締，目前為設備測試及宣導期，明年元月3日將正式啟用執法。

他表示，路口多功能科技執法設備，採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再透過系統自動判斷違規行為與違規路徑，可提升違規識別率，違規行為均由員警從嚴審查，符合告發要件再做認證舉發。

黃孝勳說，依「道路交通管理處罰條例」規定，未依規定轉彎、跨越雙黃線可處600元以上、1800元以下罰鍰，闖紅燈可處1800元以上、5400元以下罰鍰，占用機車停等區可處900元以上、1800元以下罰鍰，車輛未停讓行人可處 1200 元以上、3600 元以下罰鍰。

交大提醒民眾，北市有6處啟用科技執法，包括市民高架、建國高架、市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前，檢視已啟用取締地點今年11月取締件數與執法首月件數比較，市民高架道路違規減少217件（61％）、建國高架道路違規減少504件（73％）、市府轉運站違規減少385件（94％）、台北車站違規減少220件（48％）、吳興街 220 巷違規減少531件（66％）、中山北路2段違規減少73件（46％），經實施科技執法後違規數均大幅降低，成效顯著。