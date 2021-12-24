移民署鼓勵逾期外來人口施打疫苗，南區事務大隊南市第一、二服務站及南市專勤隊結合台南市政府衛生局，日前在台南火車站前站設立「國際友善疫苗接種站」，並提供100元寶雅禮券，成功鼓勵590位外來人口前往接種。

南區事務大隊表示，設站當天一大早，台南火車站前欲接種疫苗的隊伍就排得相當長，其中有部分為失聯移工或逾期外來人口，原本還擔心著無合法證件或語言溝通的問題而無法接種疫苗，幸好在移民署及衛生局事前動線規畫及安排通譯人員解說，同時也提供統一證號申請服務下，都能順利完成疫苗施打，並滿心歡喜的領取100元寶雅禮券。

來自越南的移工阿義（化名）表示，來台灣已經6年了，之前不知道要去哪裡打疫苗，雖然擔心會被抓，但是更害怕萬一染疫沒有健保，也沒有人可以照顧，還好有看到這次的多語宣導，順利打到疫苗。

台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案實施至明年1月31日止，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等4不柔性措施，即便沒有身分證件，也可以透過服務站協助安排接種。

台南市第二服務站為提供北溪北地區的失聯移工或逾期外來人口能接種疫苗，更以行動服務方式與新營及善化衛生所合作，鼓勵及陪同數十名逾期移工前往衛生所完成疫苗接種。

服務站也於新住民群組宣傳，鼓勵新住民宣導認識的逾期居留朋友、失聯移工接種疫苗，移民署不但會保密資料，更提供交通不便、語言不通移工接送陪同服務，近來也有近20名移工月底將在服務站安排下前往衛生所接種。