勞動基金運用局今（24）日指出，該局秉持長期投資，穩健收益的理念，持續分散布局在國內外股票、債券及另類資產，並將規劃辦理以全球氣候變遷為主題之「全球氣候變遷增值股票型」國外投資委任，規劃採用巴黎協定氣候相關指數，委任金額原則為23億美元，預計將於明年第一季上網公告，並在明年第二季完成選任相關作業。

勞動基金運用局表示，今（110）年各國隨著疫苗施打普及，陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，讓全球經濟從去年的衰退谷底反彈，然而COVID-19變種病毒擴散、中國監控及限電措施、通貨膨脹壓力等因素，也使得金融市場呈現高檔震盪走勢，投資操作更顯不易，勞動基金透過動態多元投資，進行波段操作布局，以獲取基金穩健之投資收益，今年截至10月投資獲利7.47％。

展望111年，勞金局表示，依國際貨幣基金（IMF）今年10月發布的世界經濟展望報告，今、明年全球經濟成長預估為5.9％、4.9％，並指出因為COVID-19造成全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升，經濟前景風險增加，預測全球經濟成長將在2022年中期之後放緩。

然而，儘管各主要國家央行在通貨膨脹壓力下，開始縮減購債規模，但貨幣政策仍維持相對寬鬆，且正向的企業獲利及經濟展望將持續為市場提供成長動能，有利股票市場的表現。

另一方面，雖然債券殖利率揚升趨勢，將相對減損債券的投資吸引力，然而考量其具有固定收益之特性，對基金長期布局，仍為不可或缺的配置。基上，勞動基金明年資產配置規劃仍將分散布局在國內、外股票及債券市場，其中會以國內外股票為配置主軸，以新制勞退基金為例，配置比重占47％。此外，也將持續布局與傳統股、債具低度相關性的另類資產，來分散基金的投資風險。

勞動基金表示，多年來致力踐行社會責任投資，在兼顧投資收益前提下，將環境、社會、公司治理（ESG）等社會責任構面導入基金投資流程，在國內股票投資方面，除將企業是否編製社會責任報告書納入考量外，並採用多項具備專業與公信力獨立機構之相關評鑑作為投資選股衡量指標，也積極透過股東行動方式，參與被投資公司之股東會及法說會，對於涉及重大勞工權益、環境保護與公司治理等議題，與公司經營階層進行溝通。

今年共參加300餘場上市櫃公司法人說明會，就ESG議題提出相關建議，也參與300餘家次股東會，投票比率達100％，另為使身心障礙者適才適所，今年發函10餘家未依法足額進用身心障礙者之企業，籲請其提供就業機會，期望藉由資本市場的力量，導引企業善盡社會責任。

此外，勞動基金辦理委託投資時，也透過追蹤指數方式進行ESG投資，歷年來採用多項國內外社會責任相關指數作為委託經營之指標，今年也辦理新台幣480億元「社會責任投資絕對報酬型」之國內委託案，以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，以鼓勵國內企業注重企業社會責任。

在國外投資方面，勞動基金進行全球多元布局同時，也持續深化社會責任投資，過去已?理多次ESG相關之指數型委任投資。而近年來氣候變遷對全球環境破壞及影響加劇，減少溫室氣體排放已為全球努力之目標，111年將承續過去在永續投資理念，辦理全球氣候變遷為主題之國外股票型委任，規劃採用巴黎協定氣候相關指數，委任金額原則為23億美元，預計將於明年第一季上網公告，並在明年第二季完成選任相關作業。

勞金局表示，期望在兼顧基金收益下，透過投資來支持邁向綠色經濟的企業，達成全球氣候改善目標。運用局進一步指出採用巴黎協定氣候指數投資，也是創亞洲退休基金之先例，期盼能引領其他法人投資機構對全球氣候變遷等環境永續議題之重視，共同為達成全球環境永續目標盡一份心力。

勞金局說，近年來受到國際政經因素及疫情影響，金融市場波動幅度持續擴大，加上不同國家間景氣循環表現差異，勞動基金運用局就戰術性資產配置機制，持續進行動態調整，透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，以增進基金長期穩健之投資收益。