中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增20例COVID-19移入確診病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增20例境外移入個案，為14例男性、6例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國（7例，案16965、案16967、案16968、案16970、案16977、案16982、案16983）、越南（3例，案16971、案16979、案16980）、菲律賓（2例，案16973、案16974）、泰國（案16966）、德國（案16969）、馬來西亞（案16972）、印尼（案16975）、印度（案16976）、加拿大（案16978）、立陶宛（案16984）及日本（案16981），入境日介於今（2021）年11月21日至12月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4844559例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含4825692例排除），其中16873例確診，分別為2220例境外移入，14599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。