宏碁集團創辦人施振榮今（24）日表示，台灣在元宇宙風潮下，已扮演重要硬體供應商角色，未來應進一步開發「以人為本」的應用軟體及創新服務，打造具東方特色的元宇宙，對全世界做出貢獻。

施振榮強調，台灣要有此企圖心。亞洲的人口最多，以東方需求為目標，結合台灣的科技與東方人文兩大元素進行創新，率先建立起華人優質生活的創新應用，亞洲將先受惠，台灣未來絕對有條件及潛力能成為「東方矽文明」的發祥地，與西方世界主導的「西方文明」並駕齊驅。

施振榮今日出席科技部「創造大南方新宇宙時代」論壇指出，面對元宇宙（虛擬宇宙）的新機會，相關網路基礎與電子設備目前大部分都由台灣供應半導體晶片及硬體設備。但未來台灣要面對更大的挑戰是在元宇宙的活動及內容服務上，開發以人為本的應用軟體及服務，同時將來自東方的價值觀、文化、生活方式，帶到元宇宙的新世界。

在真實世界，他在真實與虛擬結合的沉浸體驗世界，也透過打造雙融域Ambi Space One場域，與藝文界攜手共創可以感動大家的內容，未來朝國際化邁進。

施振榮認為，台灣要有此企圖心。亞洲的人口最多，以東方的需求為目標，結合台灣的科技與東方人文兩大元素進行創新，率先建立起華人優質生活的創新應用，亞洲將先受惠，台灣未來絕對有條件及潛力能成為「東方矽文明」的發祥地，與西方世界主導的「西方文明」並駕齊驅。