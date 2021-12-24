高人氣YouTuber奎丁到「全球第一的直播平台 」Up直播駐站開播，身為徐若瑄的鐵粉的她，用「心碎」形容偶像捲入「蕾宏之戰」，更大方出櫃自稱是雙性戀，笑說：「以前還在想可以跟徐若瑄結婚，幫她做牛做馬我也甘願！」

奎丁憑藉冷豔外型和32E火辣身材，在網路生態圈收穫超高人氣。直播過程中，面對網友提問她從容應對，也分享對最近鬧得沸沸揚揚的「王力宏離婚事件」看法，她直接了當表示：「顛覆了我三觀，我有嚇到！他怎麼可以在婚姻這段期間做那麼多事，跟不同的人發生關係，但不是已經有婚姻了嗎！結婚就是有一定的責任跟愛，都已經有小孩了，為什麼還要做這種傷害珍惜的人的事情，原來都是包裝出來的！」

奎丁更以「心碎」形容自己心情，原來她一直都是徐若瑄的鐵粉，至今喜歡長達20多年了，她失落說：「雖然都還沒有明確的證據，但這事件我比較意外的是我喜歡這麼久的偶像徐若瑄也被捲進風波，我崩潰好幾天，我喜歡她20幾年了，崇拜的對象忽然跟想像樣子不一樣，會心碎，那種感覺很奇怪，超難過，我不能接受超傻眼！」笑稱「以前還在想可以跟徐若瑄結婚，幫她做牛做馬我也甘願！」

奎丁直播吸引高流量。（Up直播提供）

由於提到想娶徐若瑄，工作人員反應：「這是大家都還不知道的資訊吧？講出來沒關係嗎？」對此奎丁選擇大方公開性向：「我已經很明確表示我出櫃了吧！我男生女生都喜歡喔！我是雙性戀，都可以接受！」此話一出，網友稱讚奎丁：「霸氣」、「不愧是我丁姐」。面對詢問理想條件，她打趣說：「孝順、對愛情專一 ，最重要是要2個人可以溝通協調，可以當情人也可以當朋友，磨合夠久就可以當家人！經濟能力至少要養得起自己。」

直播接近尾聲時，奎丁加碼給觀眾福利，大方站起來拿著奶茶開喝，卻展現出傲人32E雙峰，畫面暗示性十足，讓粉絲忍不住激動刷禮物。她也鬆口首度公開喜訊，就是下定決心要在明年推出首本個人寫真集，讓粉絲欣喜若狂，頻頻留言要預購下單。Up直播近期也與奎丁合作突襲系列影片，也引起網友高度關注討論。