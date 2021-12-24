根據全球最大人力資源顧問公司美世(Mercer)調查，在景氣復甦以及企業有意增加人力下，印尼的加薪幅度可望在2022年時，重回新冠疫情之前的水準。

美世指出，東南亞最大經濟體的印尼，若當地企業願意在2022年幫員工調整薪資的話，最可能會加薪6.5%，遠高於2021年的5.3%，但還是比疫前2019年的6.9%要低一點。

不過，與其它亞太地區的5.4%相比，印尼上班族的薪資提升幅度還是略勝一籌。

印尼美世分公司表示，在商業活動陸續重新開放下，人力市場正加速復甦，印尼未來的就業環境看起來一片光明。同時，當地也有不少員工也萌生尋找新東家的念頭。

美世顧問公司統計，印尼高科技以及網路業可望成為2022年加薪最多的產業，目前看起來大概會加7.3%左右。化工與生命科學行業，例如生技醫療等可望加7%，至於與民眾生活息息相關的消費品業，也可能會加薪6.5%。

另外，礦產類服務產業2022年可望繼續加薪，且各種大小獎金加起來估約3.6個月。2021年，印尼企業預估將發給員工大概平均2.3個月的紅利獎金。