原物料、能源及包材等價格漲勢未歇，造紙業者營運一年來承受生產成本上漲，近期傳出包括衛生紙等消費品價格在明年春節後將調整。消息激勵造紙類股今（24）日勁揚3.67％至419.07點，終場上漲3.33％、收於417.73點，領漲盤面各類股。

其中，華紙(1905)在買盤敲進下開高勁揚7.76％，終場上漲7.13％、收於25.55元。永豐餘(1907)及永豐實(6790)分別上漲3.94％、3.59％，正隆(1904)上漲2.43％、收於36.15元，榮成(1909)及寶隆(1906)同步齊揚約1.45％，士紙(1903)亦小漲1.08％。

永豐實對此表示，目前原物料占比最高的漿、包材、能源價格均年增逾4成、部份甚至接近倍增，考量照顧消費者及配合政府穩定物價面向，將於明年春節後適度調整價格。其中，8成消費者購買的主要產品抽取式衛生紙，平均漲幅約8％。

而造紙大廠正隆則表示，將持續觀察原料行情變化，不排除適度反映成本上漲。華紙則指出，近期國際紙漿價格持續上漲，本季已調漲紙漿報價反映先前成本上漲，預期下個月仍將持續調漲因應。