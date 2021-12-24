全球知名獨立遊戲發行商Devolver Digital與開發團隊WolfEye Studios將於2022年春推出嶄新動作RPG《詭野西部（Weird West）》，今日由開發團隊總監Raphael Cololanto親自出面拍攝影片，提到目前遊戲已在封測階段，為了使遊戲體驗更加完整，將延後發行時間至3月31日。

官方遊戲預告

《詭野西部》是一個希望將動作RPG與沉浸式模擬融合至極致的作品，開發團隊總監Raphael Cololanto指出，目前遊戲正在封測階段，遊玩體驗相當良好。為了使玩家在沉浸式體驗時的選擇與觸發結果能夠更貼近真實，勢必將出現大量的不同變數。為了減少所有不在預期內的錯誤、甚至是意外導致劇情無法推進，現在正在進行大規模的優化措施，確保能夠提供完美的遊戲給所有忠誠玩家。

探索《詭野西部》建構屬於你的暗黑狂想，在那裡，執法者和不法之徒共同站在最前線，面對著各種奇異怪誕的生物。這是由一群非典型「英雄」們所締造的原創傳奇，你在這片無赦之地上所做的每個抉擇都將左右這段旅程。

對這款全新的動作RPG遊戲有興趣的玩家們，可以追蹤遊戲官網、Devolver Digital(@devolverdigital)和開發團隊WolfEye Studios(@WolfEyeGames)的twitter以獲得最新的遊戲資訊。目前遊戲已在Steam上開放預購，售價新台幣688元。