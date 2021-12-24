桃園市體育局全民運動科李姓股長日前到中央尖山獨攀，原定12日晚間返回桃園，但卻失聯音訊全無，搜救人員連日不放棄尋找，終於在24日找到大體，不過因當地地形險峻、氣候能見度不佳，目前暫時仍無法吊掛。

37歲體育局全民運動科李姓股長未婚、熱愛運動，平時就愛好登山、路跑和自由車，11日凌晨2點前往台中市和平區勝光登山口、南湖溪山屋、香菇寮營地登山，規畫2天來回，原預計12日晚間9點返回桃園，但直到13日上班日仍不見人影，市府同仁直覺有異，一查之下才發現李姓股長獨攀後失蹤。

13日當天李姓股長未到市府上班、打電話也未接，全民運動科長沈世國先詢問同仁，發現李姓股長似乎周末去登山，詳細調查後發現疑似是到中央尖山，他再打電話到勝光登山口附近派出所，請警察到周邊停車場看有無李姓股長的車輛，才確定李姓股長的位置，立即通知家屬與消防局協助調查。

據了解，多名登山客指證在登山過程中，在偏離路徑的位置曾看到似乎是頭燈的亮光，為此搜救人員也就偏離路徑的位置進行擴大重點搜索，在距離離搜救人員高度約80公尺位置發現李姓股長的大體，不過因地形險峻、氣候不佳，直升機暫時無法吊掛。

沈世國說，接獲訊息後已馬上致電給家屬，府內長官、同仁及家屬在得知訊息後都相當不捨，但也很慶幸能順利找到大體，市府會盡全力協助家屬處理後續事宜，並給予心靈上的安撫。