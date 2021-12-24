苗栗縣長鍾東錦居中牽線由兆豐產業保險公司捐贈保單。（謝明俊攝）

過去身心障礙人士往往是保險公司拒絕納保的對象，在苗栗縣議長鍾東錦居中牽線下，兆豐產物保險公司同意免費捐贈給苗栗縣內身心障礙人士人身保險，第1階段對象以縣內2040名輕度及中度身心障礙朋友為優先，24日上午，苗栗縣長徐耀昌特別在縣府代表受贈保單，並感謝兆豐產業保險公司熱心慈善。

縣府表示，苗栗縣目前有3萬多名身心障礙人口，過去經常發生這些身心障礙朋友想要獲得保險保障，卻發生商業保險公司不願納保的情況，身心障礙朋友一度發生意外事故時，往往影響全家生計陷入困境。

苗栗縣議長鍾東錦因獲悉國營金控產業公司負責協助社會弱勢責任，因而主動聯繫兆豐金控旗下兆豐產物保險公司，獲得公司同意免費協助將苗栗縣內部分身心障礙朋友納入保險，提供相對應的保障。

兆豐產業保險本次納保對象包括了15歲至69歲的苗栗縣民，領有身心障礙手冊輕度及中度證明的自閉症，以及精神病患，共計有2040人，是以「微型團體傷害保險」方式辦理，一年為期，由公司提供保費負擔，最高理賠金額為30萬元。

24日上午，苗栗縣長徐耀昌代表全體身心障礙朋友接受兆豐公司代表捐贈納保，兆豐產物保險公司總經理游建烽特地南下苗栗，將保單捐贈給徐耀昌，徐耀昌再回贈感謝狀，謝謝兆豐產業保險如此熱心公益。

縣府社會處長楊文志指出，這次獲得兆豐產業保險公司同意納入身心障礙朋友保險，目前已將2千多名輕度及中度身心障礙朋友加保，縣府將持續努力爭取其它身心障礙朋友能夠加入，全面照顧殘障朋友權益。