韓星孔劉、裴斗娜在新劇《寧靜海》中勇闖廢棄月球基地，執行生存機率僅10％的危險任務。這次光是穿上太空裝就已相當吃力，2人日前接受台灣媒體視訊訪問，裴斗娜透露「不算頭盔和氧氣筒就有8.5公斤，如果是全部加起來的話大概有10公斤」，加上拍攝期長達7個月，「背那麼久真的是滿痛苦的」，甚至有人拍到肩膀受傷，孔劉也補充，因為熱量消耗很大，所以拍攝時吃了很多，反而還因此變胖。

接著被問到下戲時是否有累癱倒頭就睡，孔劉聽完問題瞪大眼笑喊：「還以為是問有沒有累到死掉，但其實意思差不多啦。」裴斗娜則表示「我們都是靠吃來紓解拍攝時的辛苦的，所以我結束後都會做有氧運動後再去睡覺」。孔劉馬上對裴斗娜一陣誇，「不愧是世界巨星，我真的有被嚇到，背了一整天的重物拍攝身體很累，但她晚餐還是吃得很節制，甚至在宿舍的房間內騎腳踏車運動」，並讚嘆地說「雖然聽起來很沒人情味，但也懂了大家為何會『裴斗娜～裴斗娜～』那樣一直稱讚，真的太帥了。」

《寧靜海》是孔劉（左）、裴斗娜首度合作。（Netflix提供）

裴斗娜也立刻反問：「你房間不是也有跑步機？」孔劉秒回：「我只是拿來掛衣服而以。」互誇完後忍不住相視大笑，裴斗娜趕緊收尾，說大家都很認真地進行自我管理，吃完午餐也會邊打桌球消耗一下卡路里，邊讓自己清醒，語畢後也不禁問：「咦，我們為什麼會講到這個？」

裴斗娜被孔劉大讚不愧是國際巨星，自我管理相當徹底。（Netflix提供）

2人雖是首度合作，但因為恰巧都是1979年生的同齡好友，很快就變熟，訪問中也能看到他們一搭一唱，默契十足，裴斗娜說「我對他的第一印象是很好，但合作越久就…」，更爆料孔劉比自己想像中的還要調皮，「喜歡逗別人笑，有時候很三八，很像女生朋友一樣愛聊天，他講話很好笑，現場只要一喊卡，我們就開始講一些有的沒的，拍攝的過程很愉快，是讓人很自在的朋友。」孔劉也點頭「調皮也是要合得來才能調皮的」，並稱本來就認為裴斗娜是很棒又有魅力的演員，這次又接觸到對方私下反轉的那一面，「我覺得很開心，就像她說的我們成了好友。」

孔劉（左）、裴斗娜是同齡，很快就變成好友。（Netflix提供）

被問到若世界末日即將來臨，除跟家人團聚外，有無其想完成的事，孔劉先是嘆氣說「想做的事情太多了」，思考的過程中，裴斗娜搶答問「釣魚嗎」， 讓孔劉驚呼「你怎麼知道」，然後解釋原因，「如果明天世界末日，最後1次到寬闊的海洋，不知道那時候還有沒有大海，就到大海中，心中沒有雜念，邊釣我的最後一條魚結束我的人生」，裴斗娜不忘補充「他對釣魚很真心」，接著孔劉也反問裴斗娜會做什麼，裴斗娜笑回「就放空躺著」，孔劉又說「那我在船上打視訊電話給你」，再度笑翻線上所有媒體。

孔劉睽違4年回歸小螢幕，在《寧靜海》中扮太空人。（Netflix提供）

提到拍攝該劇事前的準備，孔劉說「對於無重力或是低重力的部份，這些技術上的部分有先接受舞蹈老師的訓練，再來就是利用鋼絲來呈現無重力的感覺，這些都是之前沒有嘗試過的，一方面也是很有趣的經驗」，裴斗娜則觀賞了《地心引力》、《星際效應》及很多無重力相關的紀錄片。孔劉還透露導演也給他們看了不少太空人實際在月球移動的相關影片，「實際上跑得動作是很好笑的，不會跑得那麼帥，在月球表面上會東倒西歪，但因為我們是影集，有表現的比較帥氣一點」，但秒遭裴斗娜吐槽：「有帥氣嗎？」孔劉便笑回：「我是這麼認為啦！」

李準（右起）、孔劉、裴斗娜、金善映、李茂生在劇中一起登上月球。（Netflix提供）

至於現實生活中的2人是否會像劇裡一樣願意為全人類挺身而出，接下特殊任務，孔劉坦言「到人類的生存就太宏偉了，老實說，像我在劇中飾演的韓隊長，如果我有小孩，應該會為了我自己的小孩做這樣的選擇」，裴斗娜也認同地說，「我也一樣，劇裡面也是，和我親近的人對我來說是最重要的，如果他們幸福，如果他們需要，我應該會接下任務，但我不覺得自己能做很了不起的事」，孔劉再補充：「如果每個人都去實踐然後聚集起來，可以說是在為了下一代做的一些事。」還隔空喊話：「那就當作大家也會一同參與囉！」

《寧靜海》1季共8集，今（24日）下午4點Netflix全球190個國家上線。