藝人梁赫群8月底開始自封「台灣孔劉」，引發全網白眼砲轟，他毫不在乎，持續用心製作多張和孔劉歐巴的對比圖，但越罵他越紅，使他這幾個月業配、活動、通告接不停。最近更有眼尖的網友替梁赫群找到「前世」，他隨即PO網分享，終於獲得6.8萬名網友及藝人按讚認證，直喊：「比孔劉像！」

梁赫群精心製作和孔劉的對比圖，令孔太太們很崩潰。（摘自臉書）

梁赫群日前在臉書發文，寫道：「我就問～～為什麼有人說這裡面有我。」並曬出一張4人的黑白照，照片中一眼望去，馬上看出C位戴白頭巾、叼著草的古人，無論顴骨、五官以及神情就跟梁赫群如出一徹，相似度99％，仿佛就是照片中的古人投胎轉世，PO文一出受到廣大迴響，比之前的孔劉對比照討論度還高。

梁赫群（左）被眼尖網友發現撞臉古人。（摘自臉書）

大部分的網友看了照片都噗哧一笑，覺得好像，還有人表示「今日最療癒，太好笑了」，藝人熊熊更直言：「找到孿生兄弟，不要再騷擾孔劉。」小嫻則說：「蠻好看的這張照片，比平常發的好看。」郁方還虧梁赫群要去拍《斯卡羅》。

梁赫群拉曾國城、高山峰、曾子余等人陪他拍「升級版」的前世今生對比照。（摘自臉書）

梁赫群似乎見這張穿越照討論度頗高，日前拉曾國城、高山峰、曾子余等人陪他拍「升級版」前世今生對比照，李佩甄搞笑留言：「現代版的髮量都比較多。」也有網友認為另外3人太配合了，還有人留言示愛：「這幾天一直看到王力宏，現在看到了小梁哥，覺得你好可愛喔！」

而梁赫群上月曾被部落客「個人意見」吐槽，指網搜孔劉的新聞，出現內文卻都是梁赫群，讓他看了氣噗噗，梁赫群當時認為個人意見氣的點應是標題與內文不符，但也虛心接受，「我的目的只是搏君一笑，只要觀眾喜歡，我就會持續下去」。