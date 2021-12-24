今天在NBA場上公鹿以102：95擊退獨行俠，目前拿下2連勝，戰績21勝13敗排東區第3，難能可貴的是這幾場比賽中都缺少大將「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，而月初加入的老將考辛斯(DeMarcus Cousins)越打越好，今天以高命中率砍下22分，上次他單場超過20分已是11個月前的事了。

First 20-point game for Boogie in a Bucks jersey. 🔥



22 PTS | 8 REB | 4 AST pic.twitter.com/M36bUA952r — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2021

今天考辛斯上場將近28分鐘，砍下22分8籃板4助攻1抄截1火鍋，投籃命中率53.3%、外線4中1、罰球71.4%，整場僅有1次失誤，場上正負值達+10，加上米道頓(Khris Middleton)、哈勒戴(Jrue Holiday)都砍下20分以上，力退同樣缺少主將東契奇(Luka Doncic)的獨行俠，今天獨行俠得分最高的是布朗森(Jalen Brunson)，砍下19分。

而除這場比賽，考辛斯回歸聯盟的表現越來越好，近期對老東家鵜鶘上場16分鐘拿下9分6籃板2助攻，命中率50%，再來對騎士上場27分鐘，拿下12分12籃板1助攻5抄截1阻攻，命中率36.4%，砍進2發外線，上一戰對火箭上29分鐘，拿下18分8籃板2助攻1阻攻，命中率53.%砍進1發外線，今天則更上一層樓。

Boogie Buckets! 💪



DeMarcus Cousins drops a season-high 18 points in the @Bucks victory! pic.twitter.com/vqhg7PNX2L — NBA (@NBA) December 23, 2021

目前考辛斯出賽10場，先發3場，平均上場15.8分鐘拿下7分5.4籃板1.2助攻1抄截，命中率40.7%、外線22.2%、罰球88.9%，而近3場他把握機會，共轟下52分28籃板，平均17.3分9.3籃板，雖比不上巔峰期身手，但對受過大傷的他來說很不容易，昨天賽後他受訪時說：「現在僅公鹿相信我能為球隊有貢獻，剩下29隊都無情拋棄了我！」