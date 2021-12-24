農作物不用過度施肥，也能頭好壯壯！滾動綠自然科技以天然菌種研發的「富農」系列，在全球各地都有出色的增果、增甜實績，執行總監陳柏宇在推進東南亞之際，也受到南良集團總裁蕭登波的青睞，23日舉行合作簽約儀式，雙方將攜手進軍中國市場。

聯合國糧食及農業組織日前公布11月糧食價格指數（FFPI）高達134.4，創下18年來新高，全球糧價不斷上漲，將對發展中國家造成影響，也讓糧食問題浮出檯面。加上人類使用化肥將近一甲子，土地酸化、重金屬累積等傷害難以回復，但採用有機種植、難以達到預期收穫量，也使農民左右為難。

南良集團長期發展現代化科技農業，集團總裁蕭登波認為，農業發展之未來需現代化、科技化，旗下良農現代化農業科技公司成立於 2012年，為南良集團發展綠色產業的重要一環，秉持集團的核心價值，致力推動綠色循環農業，以「綠色種植、友善大地」為企業使命，良農研發團隊努力不懈，持續開展綠色農業成為永續農業的啟航者。

此次攜手夥伴-滾動綠自然科技公司，是一家年輕的新創企業，執行總監陳柏宇在高中時即展現對農業的熱忱，相信農業永續是全球環保的重要議題，農業是文明的根基，雖不會衰敗但急需改革；2012年母公司大稻生技成立實驗室，進行菌種培養與實驗，由團隊在中國及世界各地做產品測試及試種實驗皆成果斐然，以百香果為例，單果果肉平均增重38.7％，成績耀眼！

2018年滾動綠自然科技成立，定植台灣深耕大陸並前進印度、印尼與其他東南亞市場，雖然疫情還在全球蔓延，但疫情期間滾動綠並沒有停下腳步，已在加拿大成立分公司，預計東南亞之外也將打入北美市場。

陳柏宇表示，富農系列當初的開發就以農業永續為理想，成立團隊研發產品，不但能有效分解土地殘肥、提升土壤活性，且用量精簡，並可與化肥、有機肥共存共榮，農民不需使用大量肥料就能「增產、增質賺大錢」，是其受到歡迎主因。

雙方結識於今年7月舉行的國際農業創新網路研討會（IAAS），身為該會顧問的蕭登波因此認識了滾動綠，對滾動綠特別青睞，因此促成雙方合作機緣。

蕭登波表示，未來將以該集團力量攜手滾動綠提升兩岸市佔率，讓土壤不再面臨地力衰竭的困境。他表示，現代化、科技化是當今企業發展重點，近年生技產業技術突飛猛進，肥料與防治資材已可取代化學肥料，他認為，AI、機器人未來勢將運用在農業上，「做一個台灣仔，就是要認份。」台灣企業國際化，是未來必走的趨勢。

「與南良集團合作，等同靠在巨人的肩膀上！」陳柏宇表示，南良總裁蕭登波是位非常有遠見的資深企業家，為永續農業秉持著無私、為社會眾人付出貢獻、利人而利己的原則是位產業成功的企業典範，也是本次與滾動綠自然科技締盟簽約的重要推手。