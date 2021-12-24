蔡壁如轟執政黨無法無天。（取自中時新聞網直播）

【LIVE直播】不滿《地制法》逕付二讀 藍委突佔領主席台

為推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，並於今(24日)正式遞案排入院會報告事項，不過，在野黨上午再提案欲將該草案逕付二讀，再度引發爭論。民眾黨立委蔡壁如今表示，國土行政區劃是嚴肅事情，怎麼會今天有人想起就設置，這真的匪夷所思，「台灣的民眾真的要站出來，不然執政黨這樣無法無天再搞下去，我不曉得台灣會變怎麼樣」。

蔡壁如表示，國土行政區劃是一件很嚴肅事情，怎麼會今天有人突然間想起就突然設置，這真的匪夷所思，今天只要執政黨多數，它只要願意、什麼事都敢做，我不知道民進黨是嫌它票太多，還是覺得整個國家都可以掌握，真的不能夠去好好理性思考這件事該怎做才對。

蔡壁如說，相信大家心中都有一把尺，什麼是對和錯，今天柯建銘總召就只因為一個人，就寫了一張紙，整個台灣的行政區劃就要從此改寫，到底有沒有經過大家討論？我們真的很無法理解，一個人的權利可以大到這樣，希望全國民眾站出來，來譴責民進黨柯建銘這樣突襲式提案。

蔡壁如喊話，台灣的民眾真的要站出來，不然執政黨這樣無法無天地再搞下去，我不曉得台灣會變成怎麼樣，希望大家好好思考《地制法》。至於此案最新進度是，立法院會今下午進行民進黨團關於《地制法》的提案，但在野黨團主張應退回程序委員會重新提出，經過現場表決，綠營以人數優勢否決。