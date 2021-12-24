新北市長侯友宜上午視察板橋時空廊道改造工程。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜上午視察板橋時空廊道改造工程。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜上午視察板橋時空廊道改造工程。（王揚傑攝）

新北市政府打造板橋府中美學示範基地，養工處加速進行「文化路、北門街、西門街人行時空廊道改造工程」，新北市長侯友宜今（24）日上午前往視察工程進度，預計最快明年1月底可完工。

侯友宜表示，推動府中雙城其中打造串聯都會區及古城區的時空廊道是計畫中重要一環，包含人行步道優化、空間綠美化、移置變電箱以及身心障礙者使用空間改善。視察後侯友宜感謝養工處同仁、板橋區公所及台電的配合，期盼在農曆年前順利完工，讓市民有感。

侯友宜指出，新北市持續打造行人友善環境，府中雙城街區的改善計畫也融入了「陸橋拆除」、「通學廊道」及「電箱遷移」的人本意涵。今年度電箱遷移已改善180件，至今通學廊道則完成了38所學校。陸橋拆除則在3年間拆除了30座，讓城市更宜居。

養工處表示，原北門街人行道設施極為老舊，且有路樹、變電箱、電線桿等阻擋行人通行，經與相關單位協調後，規畫將道路附屬設施全數遷移至設施帶，並於設施帶中間劃設停車空間，除暢通人行動線外更確保行人安全。

此外，文化路原路段人行道雖寬敞，但路樹及設施無統一規畫，且行人及自行車動線不明確，藉由本次工程將路樹及設施分別往兩側遷移，預計可畫分出2米的人車共道及人行空間，整體工程預計明年1月底完工。