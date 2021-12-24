王力宏被李靚蕾爆出私生活淫亂，讓好友黑人、范范也捲入是非當中，李靚蕾跳出來澄清「與王力宏無不正當關係」，原已為此事件即將落幕，沒想到「南拳媽媽」彈頭及李妍憬紛紛出來另闢戰場，讓兩性作家柳喪彪無奈表示：「現在一堆莫名其妙的小妖也出來作妖了。」

「南拳媽媽」彈頭先是狂酸陳建州「出事時逃的比誰都快」，更撂狠話「誰跟我講都沒用」，未料李妍憬也加入戰局，直接砲轟彈頭：「你有資格批評黑人哥嗎？我真懶得說演藝圈男性的渣」，接著更抖出過往恩怨：「你有沒有強壓過我？出來發誓啊，還是你忘了？要我幫你回憶嗎？」沒想到彈頭卻輕浮回應，讓她氣到要求在一天內道歉，否則準備號召被你所傷的女性「集體公告」，甚至爆料「後來我跟信認識喜歡交往又是另一個地獄」，導致歌手信也無端中槍。

兩性作家「喪彪・柳飄飄」（柳喪彪）眼見掀起案外案，立刻發文怒斥：「好了，現在一堆莫名其妙的小妖也出來作妖了。是以為有爆料就能有流量嗎？但那文筆簡直不忍直視，短短幾個字的文法都寫不好，讓人看了眼睛痛，不是誰都能當神的好嗎？」接著不忘嘲諷：「作文不好就算了至少放點實錘，還是跟孩子一起去補習作文吧」。

對此，網友紛紛留言：「這部劇完全沒太大興趣～看來還是要讓孩子多閱讀書本！才能學習如何寫出一篇好文章」、「爆料是門技術活，至少要有作文能力跟媒體操作能力」、「說得好...連黑人的回應文都比他有邏輯太多了」。