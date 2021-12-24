【愛傳媒Jack Dai專欄】老友推薦，我買了、並利用早餐與午餐的空檔讀了這本《人慈》，挺不賴。

這本書採用了大量例證與視角、試圖說服讀者「人性本善」，其中最大的看點是「拆穿」各種人性本惡的歷史與實驗，如「復活島之謎」、「戰爭裡實際願意開槍的士兵比例低」、「史丹佛大學的監獄實驗」和「電擊陌生人實驗」，作者提出各種證據去說明現在「流行的故事」有問題。

無法查證真偽，但前半本的闢謠內容確實讓我有顛覆既有認知之感（後半本在倡議理想，相對無聊）。

如果你想要相信人性本善和人其實沒這麼自私，推薦閱讀，你會對做個友善的好人更具信心。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

照片來源：作者提供。

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