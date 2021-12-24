2021大港鍋王揭曉，高市府觀光局「2021大港吃鍋」，經網路票選、鍋物達人及專業評審接力品嘗後，24日由評審長胡天蘭與觀光局長周玲妏宣布，「冬鄉小廚」及「老娘鍋」分別獲得「共鍋組」及「個人鍋組」大港鍋王殊榮。

觀光局指出，「共鍋組」鍋王「冬鄉小廚」創店於1999年，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝，熱坑邊上的道地東北家鄉味，將北方美食巧妙融合眷村家常菜與御廚珍饌，強調純手工的製作程序，兼容細緻與灑脫的飲食風格。

至於「個人鍋組」鍋王，是甫於9月開幕的「老娘鍋」，以黑馬之姿搶下個人組鍋王的頭銜，但其家族已經營團膳40餘年，深知飲食業以健康、安全、衛生為首要，全系列湯底、醬汁皆親自調製，是媽媽照顧孩子的心情延伸。

24日的頒獎現場也同時頒發「特優賞」及「美味賞」，觀光局長周玲妏說，很高興能在耶誕節前夕揭曉高雄鍋王，邀請大家從今天起，尋找心中理想的那一鍋，也希望高雄美味的鍋物店家們，明年能夠躍上《米其林指南》。