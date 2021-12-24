高雄長庚川崎症中心24日舉辦「川崎送愛、繪出關懷」公益活動，來自全台民間及企業捐贈近萬件的二手玩具，堆疊佈置成聖誕屋供長庚病童挑選，度過別具意義的聖誕節。川崎症權威、醫師郭和昌期盼透過善的循環，讓孩子不再恐懼治療，打造「沒有哭聲」的兒科診間。

中心致力募集二手玩具的公益活動長達6年，繪圖活動則已邁入第二屆。今年參與活動的單位逾20間，遍布全台，參與繪圖比賽的孩童近2000位，募得玩具數量近萬件，反應相當熱烈。今年主辦單位特別用滿滿的愛心玩具跟聖誕飾品將中心布置成一座歡樂聖誕屋，讓長庚醫院的病童自行挑選喜歡的玩具作為聖誕禮物。

郭和昌表示，川崎症是一種兒童特有的疾病，多發生在5歲以下孩童，初期症狀與感冒類似，但可能損害冠狀動脈，台灣則高居此症全球好發率中的第三位，然而台灣川崎症議題咸少被大眾關注，其疾病的嚴重性超乎想像，病童時常伴隨心臟疾病後遺症，必須長期追蹤治療，對於病童及家屬來說必是一場長期奮戰歷程。

由於川崎症病童常因為害怕打針而哭泣，郭和昌的團隊突發奇想，利用玩具來轉移他們的注意力，發起募集二手玩具活動，獲得民間幼兒園、出版業和超商企業廣大迴響，成功讓孩子克服恐懼，也為診間帶來許多歡笑聲。

此外，隨著捐贈活動而舉辦的繪圖比賽與關懷金句，讓幼兒園的孩童透過捐贈二手玩具、繪圖以及寫下鼓勵的話語傳遞給川崎症病童，每件收回的繪圖作品都令每位評審們驚豔，一位孩童在圖畫紙上寫「希望你們可以照顧好身體，健健康康之後我們就可以一起玩！」內容令人動容。

本活動的繪圖底稿是由知名抗癌藝術家阿布布思義繪製而成，該名藝術家與郭和昌合作過《天使的禮物：兒童特發性關節炎－教育繪本》一書，因雙方有著推廣兒童醫療的共識，將於2022年再次出版第二本兒童疾病的繪本，以輕鬆的故事，讓更多父母用親子共讀的方式了解川崎症，使得父母、照顧者及老師如何在第一時間觀察到孩子身體的異狀，並且如何尋求正確的醫療方式，也藉由繪本主角勇敢面對疾病的態度帶給社會正面能量。