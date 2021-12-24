近期國內陸續發生多起超商暴力事件，為了避免憾事再度發生，高市警苓雅分局23日特別邀集轄區內超商、24小時營業賣場、加油站從業人員召開「強化超商員工安全維護會議」，針對近期超商治安事件進行分析並提出策進作為，希望提升員工自我防衛觀念。

此次「強化超商員工安全維護會議」由苓雅分局長梁東山親自主持，主要針對近期超商治安事件進行分析、提出策進作為，並提升各員工的自我防衛觀念，透過會議與各大超商及賣場建立雙向聯繫平台，強化職場安全。

此外，苓雅分局更向與會人員推廣警政署推出的「警政服務」及「110視訊報案」APP，透過實際操演，展示APP的功能及操作步驟，「警政服務」及「110視訊報案」APP提供民眾更多元的報案管道，連上網路後，能以視訊方式即時回傳現場影像，同時也可利用文字對談向員警溝通資訊。

此外，透過智慧型手機的定位系統，也能持續更新報案者的所在位置，協助警方正確且快速地指派警力處理。另外，苓雅分局更規畫協勤民力，如義警、民防、輔警及巡守隊，來與超商及24小時營業的賣場、加油站配合，共同維護治安及店員之安全。