彰化社頭鄉清水岩寺周邊兩處停車場，上月底突然一夜之間發生近20隻流浪狗暴斃，當地居民在清水岩寺周邊貼出告示，呼籲民眾自制，勿再毒殺野狗。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化社頭鄉清水岩寺周邊兩處停車場，上月底突然一夜之間發生近20隻流浪狗暴斃，當地居民在清水岩寺周邊貼出告示，呼籲民眾自制，勿再毒殺野狗。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化社頭鄉清水岩寺日前驚傳周邊停車場，一夜就出現20隻暴斃流浪狗，警方已到附近調閱監視器蒐證調查，當地居民將狗屍就地掩埋後，也呼籲遊客不要再餵食流浪狗，避免增加人狗衝突。

彰化縣政府動物防疫所指出，毒殺流浪狗、虐待動物致死，都將觸犯《動物保護法》，若經查獲，最高將可處以一年以下有期徒刑，呼籲民眾切勿以身試法，未來不排除在當地加裝智慧監視器，若有虐待、毒殺動物情勢或違法棄養寵物，都可蒐證裁罰送辦。

彰化縣清水岩寺周邊驚傳「毒狗客」出沒，毒狗人一夜毒死20隻大小流浪狗，警方到附近調閱監視器並蒐證，雖有懷疑一些特定人士，但苦於直接證據，當地民眾已將死狗就地掩埋，同時呼籲勿毒殺生靈，他們也希望上山散步的民眾不要再餵狗，以免讓流浪狗越聚越多。

清水岩寺上方、長青登山步道入口的兩處停車場，驚傳上月底出現流浪狗暴斃、數量將近20隻，當地居民因找不到兇手，趕緊先將狗屍掩埋並通報員警到場了解，追查下毒元凶。

根據了解，警方已取取得相關畫面，但畫面中並沒有直接證據，無法揪出真凶。而流浪狗大量暴斃，研判是誤食農藥中毒而死，居民也說，當地流浪狗近半年來數量暴增，可能是登山遊客餵食，原本只有零星三五隻，上個月至少有30隻，好幾群野狗群，吠叫、追逐、狗便，也增加人狗衝突。

社頭鄉民代表、清水岩寺總幹事陳慶福表示，毒狗惡行令人髮指，倘若民眾不要在此棄養狗兒、又不斷餵食野生流浪狗，狗隻數量不至於如此快速增加，呼籲民眾來此登山、參拜，都不要餵養流浪狗，更不要來此棄養狗兒，畢竟流浪狗數量暴增，已經嚴重影響到當地居民的生活。