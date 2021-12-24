大陸陝西疫情延燒，該省23日新增本土確診病例52例。大陸車企巨頭比亞迪表示，本次疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對。

大陸衛健委通報，23日新增87例新冠肺炎確診病例，本土病例佔55例，其中陝西西安市有49例。當地疫情形勢嚴峻，咸陽機場進出港航班大規模取消，另有26人因防疫不力遭追責問責。

西安早前宣布，自23日起封城，全面加強防疫管控措施，全市社區、單位實行封閉式管理。

日前網傳比亞迪西安園區封閉，非特殊情況人員不得進出，現原有材料可以維持較長時間的生產運營。陸媒引述比亞迪表示，疫情對西安園區的生產有些影響，正在積極協調應對。

比亞迪設在西安的生產基地是公司最重要的生產基地之一，肩負秦PLUS DM-i混動、宋PLUS DM-i混動等熱門車型的生產。數據顯示，比亞迪西安生產基地一期和二期的規劃年產能均為30萬輛，即比亞迪在西安擁有60萬輛的年產能。