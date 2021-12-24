汪小菲（現改名：汪少菲）與大S上月宣布離婚，結束10年婚姻，今(24日)大陸八卦媒體曬出影片，拍到汪小菲本月中疑似跟女性友人同車，最後一同回到住所，令人好奇兩人關係。網友則起底，該女是25歲大陸女星張穎穎，曾演出《我愛你這是最好的安排》、《怒江之戰》，外型亮麗，平時常在微博分享健身照片，紙片纖腰和翹臀十分吸睛，但汪小菲18日就發聲明駁斥外界傳聞全是假消息，不排除提告。

大S今年6月宣告正與汪小菲談離婚，上月證實終結10年婚姻，並指汪小菲才40歲，外型依舊帥氣，事業也東山再起，祝福對方比她幸福，而張蘭也親上火線，在直播中仍稱呼大S為媳婦，強調：「一段感情能讓你受益，進步，無論是中途離場，還是白頭偕老，都是非常有價值的。對感情應該抱著感恩的心，能讓自己變得更好，更優秀，這就是一段非常好的感情。」

張穎穎皮膚白皙，纖腰吸睛。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

至於外界傳出汪小菲疑似有新歡，正準備到醫院吊點滴的張蘭更是火力全開駁斥：「都是吃飽撐的嗎？你們一生做了什麼貢獻，你們不是照著字幕念了新聞……你有什麼臉面說我們家汪小菲嗎？」並揚言之後不會對抹黑汪小菲的人手軟。而汪小菲18日也發文，寫下：「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉！」，並曬出律師函指出：「近日，部分人士散布關於我方委託人的不實言論，對我方委託人的生活和工作，惡意揣測，捏造並散布虛假事實」，要求相關人士必須刪文並停止傳播假消息，否則提告。

張穎穎臉蛋甜美。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

今大陸八卦媒體「推理君江小宴」報導，直擊本月中在亮馬橋附近廣場看到汪小菲接一名女子上車，而汪小菲目前暫時未回應和該女關係，不知真偽。網友起底該女名叫張穎穎，172公分、50公斤，身材高挑纖瘦，會跳舞也會演戲，曾獲頒山東省菏澤市首屆「牡丹形象大使」，今年9月剛拍完《許你春風野馬》，近日她更曬出自己的一組短髮美照，被粉絲讚五官立體、氣質佳，形容外型撞臉BLACKPINK成員Lisa。對此，大S稍早平靜獻上祝福，表示：「對我來說都過去了，我珍惜當下，祝福小菲。」