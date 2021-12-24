苗栗縣長徐耀昌主持泰安鄉泰雅文物館新建置泡腳區啟用。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰安溫泉榮獲全國中部溫泉第1名。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌體驗煮蛋區。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

有百年歷史的苗栗縣泰安溫泉，優質的碳酸氫鈉泉美人湯，榮獲交通部觀光局台灣好湯選拔的中部溫泉第1名，並榮獲「十泉十美獎」銀獎榮耀及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎，苗栗縣長徐耀昌24日上午特地到泰安推銷好湯，歡迎大家利用連續假期來苗栗泡湯賞美景。

泰安溫泉區有得天獨厚的山林美景，優質泉水及設施廣受遊客好評，交通部觀光局舉辦台灣好湯選拔活動，在國內全部19大溫泉區中以逾28萬票數，勇奪中部溫泉區第1名，並榮獲「十泉十美獎」銀獎榮耀，以及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎。

為了強化泰安溫泉相關旅遊憩設施，苗栗縣政府在泰雅文物館園區，設置泡腳池、溫泉煮蛋池等相關設施，日前業已完工，縣府文觀局因此選在平安夜前，在泰雅文物館前廣場舉辦宣傳促銷活動，推出期間限定泡湯優惠、溫泉旅宿振興五倍券優惠方案、找尋100個幸福泡湯故事及「金泉泰安．湯旅苗栗」消費集章抽獎等豐富內容，期望吸引遊客遠離城市的喧囂，來到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。

文觀局長林彥甫表示，迎接聖誕、元旦、新年及寒假等連休假期的到來，從今年耶誕節至明年元月28日舉辦「望山乘風湯旅．找尋100個幸福泡湯故事」活動，遊客於活動期間至泰安溫泉區合法旅宿泡湯、用餐或住宿，即可掃描桌上立牌QR-code上傳泡湯心情圖文於Facebook「苗栗玩透透」活動專區，有機會抽中100張泡湯券。

另外，從明年2月12日至4月3日，則舉辦「金泉泰安．湯旅苗栗集章趣」活動，遊客於合法旅宿消費滿額集滿3個章就有機會抽iPhone 13手機、蜜月套房住宿券、雙人湯屋券及雙人大眾泡湯券等豐富好禮。

縣長徐耀昌指出，苗栗溫泉範圍除泰安溫泉區外，還有南庄、大湖等，提供多元舒適的溫泉會館供遊客選擇，為慶祝泰安溫泉區獲得金泉獎榮耀，規劃一系列的期間限定優惠，民眾只要在耶誕節至明年元月7日至縣內合法溫泉旅宿業者，大眾池泡湯優惠最低平日5折起，還有湯屋不分平假日折價百元優惠，歡迎全國民眾到苗栗「泡溫泉、品美食、安心遊」，感受山城苗栗的愜意。