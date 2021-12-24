財團法人林口教育基金會選在今（24日）平安夜捐贈新北市立圖書館林口分館5萬元購書經費，添置熱門圖書，林口分館同時推出「喜閱聖誕樹」活動，邀民眾在許願卡上寫上自己想看的書，只要確認圖書館沒有購置，林口分館便會添置，讓好書分享給更多人。
贈書儀式包括林口教育基金會董事長陳世忠、副董事長藍裕棋、總幹事蘇瑞泉及林口國中校長徐淑芬等特別出席。新北市立圖書館王錦華館長表示，每位讀者都有自己偏愛的閱讀書籍，但想看的書籍不一定在圖書館都可以找得到，財團法人林口教育基金會回饋家鄉，捐贈圖書已連續5年，今年持續與圖書館聯手推廣閱讀，希望透過耶誕書香許願，讓民眾都可以看到自己喜歡的書。
「喜閱聖誕樹」活動邀民眾在書香許願卡上寫上自己想看的書，只要確認未列入全市館藏，圖書館便會添置，之後就可到圖書館借閱。耶誕節當天，只要到「林口教育基金會」贈書專區借閱圖書，還可以獲得「薑餅人手工造型餅乾」。
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