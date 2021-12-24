蔡英文果然是陳水扁的傳人。當年阿扁，是做了法律所不允許的事；現在的蔡英文，是只要法律沒有不允許，再怎麼專制獨裁、貪婪失格，她都做得出。而《地制法》的「英人設市」，堪稱她從政生涯的巔峰代表作。

現行《財政收支劃分法》，讓直轄市掌握政府絕大部分資源，六都取得的統籌分配稅款，是一般縣市的6倍。這套失衡制度，讓同樣都是台灣人，卻會因為戶籍地的不同，從出生到死亡，都得面臨權益上的不平待遇。

以生育補助為例，台北市人生小孩，一胎賞2萬；若是苗栗縣民，同樣生兒育女卻只有8千8。又或是，天龍國錢多到年年七夕可以放煙火，偏鄉卻經常是空有路燈但不會亮，因為公所沒錢繳電費。

一個台灣、兩個世界，這句老哏，已經講幾年了，蔡英文不會沒聽過。但上任5年多，除了教室多了台冷氣，偏鄉還是偏鄉；全長118公里的台東南迴公路，還是沒有半間有病床的醫院，病急想送醫，與其拜託救護車快點到，不如祈禱死神晚點來。

城鄉差距，造成生命面臨根本上的差距。《財政收支劃分法》、《國土計畫法》及《行政區劃程序法》草案，這三位一體的國土規劃法案，蔡英文無心以對就罷了，如今還想在「窮縣富都」的基礎上讓新竹變第七都，這不僅將讓資源分配不均的現況更形惡化，在法理與政治上更是於理無據。

因為，現行《地制法》對縣市升格設有雙保險，除人口逾125萬，「且」得在政治、經濟、文化有特殊需要才得設直轄市。這種設計，無非是要避免數量趨於浮濫。

但今天蔡政府卻打算將「且」改成「或」，條件的模糊化，形同打開潘朵拉的盒子，預料每回政黨輪替，執政者為了討好自家縣市，保證台灣就會多了幾個都；搞到最後，21都0縣不是不可能。

更難啟齒的是，蔡英文押著立院修法的原因，除了是替林智堅安排出路，無非是要讓自己更有把握穩住新竹、贏得2022，避免執政提前跛腳。

當年阿扁的治國三部曲，是衝突、妥協、進步；如今蔡英文卻是衝突、逼迫、退步。儘管明知「英人設市」名不正、言不順，她仍挾著國會多數破壞體制，擺明只要法律沒有不允許，沒有什麼不可以。

面對《地制法》修法，蔡英文要以私亂政、強渡關山或許不難，但政治升格將讓國土規劃更形破碎，對國家是福禍相依。預料不出幾年，立法院終將得回頭修法收拾這位總統留下的殘局。