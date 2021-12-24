前公懲會委員長石木欽被控與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院職務法庭判罰1年月俸約354萬多元，石木欽回應表示，職務法庭認為他任最高法院法官期間，無不當行為，且其餘餐敘、球聚及監察院指控本人未迴避之部分，均無證據證明他有違反任何規定，監察院對他的指控及主張本案件沒有時效適用，明顯不實。他也將提上訴。

石木欽聲明表示，懲戒法院職務法庭判決，認定本案有10年追懲時效適用，就監察院指控他買怡安、佳和公司股票、與翁茂鍾餐聚等節，判認超過10年時效「免議」，及餐敘、球聚及監察院指控他迴避之部分，不付懲戒。

石說，職務法庭既已認定前述事實，且認確係他接洽兒子2008年買進聯亞股票，此部分縱有不當，然追懲時效已完成，但惟職務法庭竟將他兒子於2015年、2016年在集中市場賣出聯亞股票之個人行為，與他在1998年介紹買賣的行為，具有違失行為一體性。

石木欽說，這樣對他課本人違失責任，並判應罰俸一年，顯然將他兒子在集中市場賣出聯亞股票之個人行為，當作他的行為，對此深表遺憾，將依法提起上訴。