孟加拉南部小鎮附近今晨發生渡輪起火事件，造成至少37人喪生、百人受傷。

法新社報導，警方表示，事發地點在首都達卡（Dhaka）南方250公里處的鄉村小鎮吉哈羅卡希（Jhalokathi）附近；當時船上搭載約500名乘客。

當地警長伊斯蘭（Moinul Islam）告訴法新社說，這艘3層高名為「歐布希揚10號」（Obhijan 10）的渡輪，在河中央起火；警方目前已找到32具遺體，死亡人數恐再攀升；其中大多數人是死於大火，另一些人則是跳入河裡溺斃。

伊斯蘭表示，據信起火點在輪機室，隨後火勢蔓延整艘渡輪；當時船上擠滿從達卡要回家的乘客。

這位警長說：「大約100名燒燙傷者送往位於巴利薩（Barisal）的醫院。」

這是孟加拉所發生連串類似事故中最新一起。

人口約1億7000萬人孟加拉，全國河道縱橫交錯；專家把渡輪事故頻傳歸因於維修不良、造船廠安全標準鬆散，以及經常超載。