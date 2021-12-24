目前自行車整體產業鏈仍處在供不應求狀態，庫存水位低於過往正常水準，再加上終端市場需求維持高檔水準，2022年相關供應鏈無論整車廠或零組件廠營運樂觀以待，美利達(9914)、巨大(9921)、桂盟(5306)、拓凱(4536)等明年將繼續一直賺，成長腳步不會停。

2020年新冠疫情爆發後，全球自行車相關產品需求大增，其中歐美更是熱絡，近期各家廠商對2022年的終端需求還是抱持正向的態度。零組件供應狀況仍是自行車廠商最關注的焦點，依日本自行車零組件大廠Shimano宣布兩項擴產預計在2022年底啟用，可望改善關鍵零組件供需的吃緊情形，自行車相關供應鏈在需求仍強、供給可望緩解的情形下，法人看好，2022年營運將較2021年高基期進一步成長。

全球受到新冠疫情的肆虐也追成了自行車產品終端需求有長期結構性改變。2020年歐洲各大城已支出10億歐元建立超過1000公里自行車專用道路，提升民眾騎車自行車意願。另外，據Shimano歐洲市調資料提及約有26%民眾對於電動自行車購買/使用意願程度高，相較2020年調查高出9個百分點，都可以看出自行車市場已經出現了結構性的變化。

巨大在2021的Q1、Q2營收及獲利接連創歷史新高，但Q3起受到缺櫃、塞港及零組件供不應求的影響，營收及獲利難以持續成長。展望2022年，巨大滿手訂單，營運可望持續飆高，惟零組件供應仍存有不確定性，恐將干擾成長的幅度。

美利達也是受到缺料、缺櫃影響，今年訂單有所遞延，不過，明年傳統自行車及電動自行車出貨總台數上看150萬台，年增逾三成，此外，轉投資的SBC庫存水位偏低且需求強勁，預估明年也將有雙位數成長，整體來看，業績將維持成長。

歐美自行車市場熱況維持高檔，中高階自行車(含電動輔助自行車E-bike)及修補市場受到看好，全球鏈條龍頭大廠桂盟2022年受惠越南自行車鏈條產能逐漸投產挹注下，預期自行車鏈條將持續成長5％，加上機車零件與汽車正時系統穩定成長，可望帶動桂盟營運持續成長。

複合材料大廠拓凱明年自行車產品線仍供不應求，明年訂單量還在增溫當中，公司積極擴充產能，預期明年整體產能量將比起今年增加1成以上，將成為營運成長的新動能。