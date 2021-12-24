Omicron變種病毒經濟利空逐漸淡化，隔夜美股續強，標普500收盤指數締新猷。今仍為內資主場，台股開高19.6點、報17966.35點，盤中順勢叩關萬八，觸及18039.85點歷史新高，惟尾盤漲幅收斂，最終上漲14.98點或0.08%，收17961.64點，日K連4紅，成交量縮至2425.35億元。本周上漲149.05點或0.84%，周K翻紅。

今日外資(不含外資自營商)買超86.0217億元，投信賣超5.6268億元，自營商買超9.4277億元，三大法人買超89.82億元。其中，外資連4日買超，累計達389.58億元；本月來累計買超381.73億元，今年來累計賣超5025.14億元。

盤面上，大型電子權值股零星點火，PCB、IC設計、電動車及題材股匯聚多頭人氣；類股部分，造紙股吹漲風、金融股放閃、航空雙雄順飛。晶圓雙雄ADR收跌，台積電(2330)多空平盤一戰，收跌0.33%、報604元；聯電(2303)相對走穩，收漲0.63%、報64.3元。日月光投控(3711)開高走高，收漲1.45%、報105元。台達電(2308)收漲0.19%、報270.5元。鴻海(2317)平收、報104元。金融權值股富邦金(2881)收漲0.53%、報75.2元；國泰金(2882)收漲近1%、報61.1元。千金股走勢不一，股王矽力-KY(6415)平收、報4800元；股后信驊(5274)收漲1.76%、報3460元；大立光(3008)收跌0.61%、報2445元；聯發科(2454)步步高，收漲2.28%、報1120元。

衛生紙過年後喊漲，造紙股行情啟動，類股收漲約3.3%居冠，華紙(1905)勁揚逾7%領漲，永豐餘(1907)及永豐實(6790)均漲逾3%，正隆(1904)漲逾2%，寶隆(1906)、榮成(1909)、士紙(1903)也有1%以上漲幅。看好明年客運市場復甦，華航(2610)、長榮航(2618)收漲。貨櫃三雄續航力不足、開高走低，長榮(2603)、陽明(2609)平收，萬海(2615)小跌。IC設計的陞達科技(4945)成功登頂、旺玖(6233)盤中觸漲停、收漲近7%。PCB漲相佳，易華電(6552)、楠梓電(2316)、美而快(5321)同步亮燈漲停，金像電(2368)收漲逾4%。電動車概念跑得快，康舒(6282)、信邦(3023)、精星(8183)、倉佑(1568)多檔衝鋒，乙盛-KY(5243)收漲逾4%。今日熱門股點名，元太(8069)董座報喜，表明新產能全被客戶預訂，股價聞訊收漲3.8%。光磊(2340)將改名為台亞半導體，並宣示投入第三代半導體，今喜收第2根漲停。智原(3035)11月淨利年增10倍，訂單旺到明年H1，今價量俱揚、漲幅逾2%。

今日內資把握作帳行情，推升台股盤中登18039點歷史新高，平安夜股匯雙漲。觀察今日資金流向以電子、半導體為大宗，分別占69%、26%。展望後市，第一金投顧表示，內資法人股強勢，偏多格局不變，但須留意短線高檔震盪，後續能否守穩均線繼續向上走，還是碰上中小型股漲多拉回、指數過熱風險。群益投顧研究部副總裁曾炎裕則分析，鑑於今年台灣經濟成長率逾6%，及市場資金充沛，年底作帳行情有可能是近年最強；台股是否能以萬八之姿封關，關鍵就在美股費半指數的未來走勢。(編輯：廖小蕎)