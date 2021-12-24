為了因應氣候變遷，勞動部勞動基金運用局規劃明年將要委外投資23億美金（折合約644億台幣）「氣候變遷」委外投資，並採用「巴黎協定氣候相關指數」，預計明年第一季上公告，希望在兼顧基金收益下，也透投資支持邁向綠色經濟的企業，達成全球氣候改善目標。

據最新統計，勞動基金運用局截至10月為止，共掌握勞動基金約5兆元，代為操作的國保基金及農退基金則共有4600萬元，合計約5.5兆元，截至今年10月投資獲利達7.50％、獲利3784億餘元。

「雖然11月市場略為修正、但12月整體還不錯」，預估全年可以樂觀期待，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，展望明年，依國際貨幣基金發布的世界經濟展望報告，明年全球經濟成長預估為4.9％，並指出因為新冠肺炎造成全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升，經濟前景風險增加，預測全球經濟成長在明年中期之後放緩。

劉麗茹說，雖然各主要各國央行在通貨膨脹壓力下，開始縮減購債規模，但貨幣政策仍維持相對寛鬆，且正向的企業獲利及經濟展望將持續為市場提供成長動能，有利股票市場的表現；她提及，至於債券市場已不佳多年，今年更是不好，但股債配置對整體基金發展才是穩健發展。

劉麗茹指出，勞動基金也會兼顧社會投資責任，因此會落實ESG，包括有無編列ESG報告書納入考量，今年也辦理國內委外的480億元的ESG投資；她提及，全球氣候變遷議題十分重要，未來是投資主軸，因此將辦理23億美元的國外委外投資，並追蹤「巴黎協定氣候指數」，更是創下亞洲退休基金先例。

據巴黎協定氣候指數過去5年平均報酬率達14.06％，較MSCI指數績效超過1.8％，勞動基金運用局局長蘇郁卿說，目前國內除了委外480億元的ESG委外投資外，目前自營部位約有4300億元，也幾乎都投入在有編列ESG報告書的592家企業中，未來也希望把氣候變遷納入投資考量，但仍待進一步討論。