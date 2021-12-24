110年體育運動精英獎頒獎典禮，最佳教練獎出現激烈兢爭，「舉重女神」郭婞淳恩師林敬能與羽球男雙金牌教練陳宏麟展開競逐，最終由陳宏麟以1票之差勝出，拿下今年度最佳教練獎。

這次入圍最佳教練獎的有林敬能、陳宏麟、柔道劉文等和射箭劉展明，林敬能幫助郭婞淳圓了奧運金牌夢，功不可沒；陳宏麟協助王齊麟／李洋在分組預賽首戰落敗後一路過關斬將，最終奪下台灣羽壇第一面奧運金牌，寫下了不朽紀錄；劉文等是

「柔道男神楊勇緯拿下銀牌，劉展明則是男子射箭隊摘下銀牌的幕後英雄，四人成就卓著。

然而在最終投票的時候專家各有持的人選，曾在2013年拿下最佳教練獎的林敬能，2017年不敵羽球賴建誠，2019年輸給了射箭林政賢，這次原本最被看好再次獲獎，沒想到卻是1票之差敗給了陳宏麟，3度與這座獎項擦身而過，實為可惜。

運動員時代就是非常出色的陳宏麟，轉戰教練後依舊有非凡的執教能力，幫助王齊麟／李洋在東京奧運逆境中過關斬將，師徒聯手寫下紀錄。