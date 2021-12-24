新冠疫苗追加劑今天開打，但莫德納僅提供半劑量，有醫師擔心開瓶之後打不完恐造成浪費。對此疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已延長保存時間為9到12小時，但由於要打的人相對少，浪費恐怕在所難免。

根據疫情指揮中心指引，莫德納疫苗開瓶後6小時如未用罄即須丟棄，但根據莫德納官網及疫苗瓶身說明「抽取第一針後12小時後須拋棄」，國內規範似乎有放寬的空間。

疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午回應，我們有注意到莫德納此修改，先前沒改的原因是大家搶打莫德納，加上修改後與BNT、AZ保存時間不一致，所以當時未改；由於最近莫德納打氣有下降趨勢，目前的確已到修改的時機，現正進行相關作業程序中。

陳時中下午於記者會上表示，莫德納的保存時間有稍微延長，大概是9到12小時不等，不過現在要施打的對象相對少，浪費恐怕在所難免，如果要完全不浪費的話，施打效率就變得很低，所以建議大概收集到一定的人數，就可以通知他們一起來打。