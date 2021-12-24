東京奧運最驚心動魄的場面莫過於男子高球場上了，台灣好手潘政琮在第一回合打完倒數第三，但他沒有起餒，最終在第四回合追趕上來，並且在4洞延長賽後逆襲摘銅，今天擊敗了拳擊女將黃筱雯，獲頒最佳運動精神獎。

潘政琮曾在2014年獲得最佳男運動員獎，此後潘政琮轉戰職業，赴美在美巡賽拚戰，潘政琮這些年來背負著國人期盼在PGA賽場上拚戰，創下不少好成績，今年再次站上奧運舞台，即便一開始狀態不佳，但潘政琮在老婆桿弟的鼓勵中不斷奮勇向上，第四回合終於迎頭趕上，與其他6位世界名將進入延長賽，潘政琮擊敗了松山英樹、科林川森等好手，拿下台灣高球史上第一面奧運獎牌，這種永不言敗的精神獲得最佳運動精神獎實至名歸。

拳擊女將黃筱雯同樣是在東京奧運舞台上拿下銅牌，長達10多天的備戰與激戰，歷經心理煎熬的她最終站上了頒獎台，強大的心理素質令人讚賞，可惜碰到了潘政琮，只能飲恨惜敗了。

潘政琮表示，這份榮耀與獎項應該屬於所有東京奧運參賽選手，大家都是為了國家而戰，非常感謝一路幫助過他的人。